Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Carport abgebrannt

Berka v.d. Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Am Sonntag, 15.03.2020, geriet in der Ortslage Berka vor dem Hainich ein Carport mit Holzunterstand in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Die Dachkonstruktion einer angrenzenden Gartenlaube wurde dennoch in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell