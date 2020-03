Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von tiefstehender Sonne geblendet

Arnstadt (ots)

Am späten Sonntagnachmittag fuhr ein 47-jähriger Ford-Fahrer auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Kirchheim und Dornheim. An der Kreuzung zur Landstraße 1144 wurde er durch die tiefstehende Sonne geblendet und übersah einen Pkw Ford. Im Kreuzungsbereich stießen beide Pkw zusammen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, eine 65-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. (as)

