Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Autofahrerin schwer und Kradfahrer leicht verletzt

Ilmenau, Schwanitzstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 23-jähriger Kradfahrer fuhr am Samstag, den 14.03.2020 gegen 11:55 Uhr in Ilmenau aus einer Tiefgarage heraus, um dann in die Schwanitzstraße nach links einzufahren. Unvermittelt und aus bisher ungeklärter Ursache heulte das Krad auf, beschleunigte und stieg auf das Hinterrad. Anschließend erfasste der Kradfahrer eine 41-jährige Seatfahrerin, welche, gerade auf ihrer Fahrerseite stehend, ihr Fahrzeug belud. Diese wurde auf den Gehweg geschleudert. Der Kradfahrer stieß dann gegen den Seat und anschließend gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgeparkten VW. Die 41- jährige Seatfahrerin wurde bei diesem Unfall schwer verletzt ins Ilm-Kreis-Klinikum verbracht. Ebenso der Kradfahrer der bei diesem Unfall leicht verletzt wurde. Das beschädigte Krad wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der an allen drei unfallbeteiligten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde mit circa 8000,-EUR angegeben.

(sg)

