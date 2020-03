Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt

Gotha (ots)

Ein Pkw Renault Kangoo, welcher in der Nacht zum 14.03.2019 in der Gothaer Salzengasse abgeparkt war, wurde durch Unbekannte beschädigt. Der oder die Täter zerstörten auf unbekannte Art und Weise die Frontscheibe des Pkw, verursachten so 500 Euro Sachschaden. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0064879/2020 entgegen. (sus)

