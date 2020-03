Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: wieder Kellereinbrüche in Gotha

Gotha (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag, 13.03.2020 zu Samstag, 14.03.2020 in mehrere Keller in Gotha ein. So wurde in der Kantstraße drei Keller gewaltsam geöffnet und ein schwarzes Mountainbike der Marke CUBE entwendet. Im Boilstädter Weg wurde aus einem Keller ein Akkuschrauber entwendet. An allen Kellerverschlägen in den Mehrfamilienhäuser entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter den Bezugsnummern 0064953/2020 und 0064974/2020 entgegen.(sus)

