Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sehr einfacher Drogenfund

Eisenach (ots)

Als Polizeibeamte am Samstag gegen 22 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Eisenacher Oststadt durchführten, lief eine 41-jährige Frau an den Beamten vorbei. Diese konnten einen deutlichen Geruch von Marihuana wahrnehmen, da die Dame ganz unverfroren einen Joint konsumierte. Als die Beamten das Betäubungsmittel beschlagnahmen wollten, leistete die Dame erheblichen Widerstand und musste letztlich am Boden gefesselt werden. In einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Rauschmittel festgestellt werden. Ein Strafverfahren wegen Widerstands, Beleidigung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. (ms)

