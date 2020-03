Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug- Brand

Kirchheim, K 43, (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 13.03.2020 gegen 13:50 Uhr befuhr ein 40- jähriger Opelfahrer die K 43 in Richtung Werningsleben. Bei Kilometer 1,85 bemerkte er eine starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Er hielt sein Fahrzeug sofort am rechten Fahrbahnrand an und stieg aus. Kurz darauf stand der Motorraum des Pkw in Brand. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der an dem Pkw entstandene Totalschaden wurde mit circa 150,-EUR angegeben.

(sg)

