Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen umgestürzten Baum kollidiert

L 1047 Möhrenbach Richtung Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 13.03.2020 gegen 14:25 Uhr befuhr ein 71-jähriger VW Fahrer die L 1047 aus Möhrenbach kommend in Richtung "Hohe Tanne". Circa 300 m vor der Kreuzung "Hohe Tanne" fiel unvermittelt ein Baum vom rechten Fahrbahnrand auf die Straße. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte er eine Kollision mit dem umgestürzten Baum nicht vermeiden. Am VW entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von circa 5000,-EUR. Durch die Freiwillige Feuerwehr wurde der umgestürzte Baum von der Fahrbahn entfernt und die aus dem Pkw auslaufenden Betriebsstoffe gebunden. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Anschließend wurde die Straße durch den Straßenbaulastträger abgenommen und wieder frei gegeben.

