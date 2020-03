Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorrang mißachtet

Arnstadt, Ilmenauer- Straße (ots)

Am Freitag, den 13.03.2020 gegen 08:05 Uhr befuhr ein 51-jähriger Daimlerfahrer in Arnstadt die Ilmenauer Straße in Richtung "Am Obertunk". Ein 18-jähriger Opelfahrer, welcher die Gegenrichtung befuhr und beabsichtigte nach links in die Saalfelder Straße einzubiegen, achtete im Einmündungsbereich den Vorrang des Daimlerfahrers nicht und kollidierte gegen diesen. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt circa 2500,-EUR. Personen wurden nicht verletzt.

(sg)

