Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eingangstür einer Gartenhütte versucht aufzuhebeln

Arnstadt, Mühlweg (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom Dienstag, den 10.03.2020, 16:00 Uhr bis Freitag, den 13.03.2020, 10:00 Uhr versuchten Unbekannte in Arnstadt in der Gartenanlage "Bahlsen" die Eingangstür einer Gartenhütte gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Ein Schloß wurde durch die unbekannten Täter ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wurde mit circa 560,-EUR dokumentiert. Zu vorgenannter Diebstahlshandlung nimmt die PI Arnstadt - Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und unter Angabe des Aktenzeichens ST/0064341/2020 sachdienliche Hinweise entgegen.

(sg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell