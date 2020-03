Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mobile Geschwindigkeitskontrollen

Landkreis Gotha (ots)

Am vergangenen Donnerstag fanden im Landkreis Gotha mobile Geschwindigkeitsüberwachungen in Kombination mit einer Videodokumentation statt. Dabei konnten neben der höchsten festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitung von 133 km/h bei zulässigen 100 km/h zweimal die Nutzung eines Mobiltelefones während der Fahrt und eine Missachtung einer roten Ampel dokumentiert werden. Jeder dieser Verstöße wird mit einem hohen Bußgeld geahndet. (as)

