Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Seebergen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Donnerstagnachmittag fand eine mehrstündige Geschwindigkeitsüberwachung in der Ortslage Seebergen statt. Über 500 Fahrzeuge passierten die Messstelle. Dabei wurden 17 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h registriert. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 81 km/h gemessen. (as)

