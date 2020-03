Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mülltonne angezündet -Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Unbekannte zogen am Donnerstag, 12.03.2020, gegen 23.55 Uhr in der Pfullendorfer Straße mehrere Mülltonnen auf die Fahrbahn und zündeten eine davon an. Durch eine Zeugin wurde die Tonne sofort gelöscht und die Polizei verständigt. Personen wurden nicht verletzt oder gefährdet. Die Zeugin konnte zwei dunkel gekleidete Personen erkennen, die zu Fuß vom Tatort in Richtung Heutalsweg flüchteten. Wer kann weitere Angaben zur Tat und zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0063834/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell