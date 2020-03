Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mülltonne in Brand - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2020, geriet zwischen 01.00 Uhr und 01:40 Uhr eine Mülltonne hinter einem Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße in Brand. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Durch den Brand wurde die Mülltonne komplett zerstört und die angrenzende Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0063830/2020 entgegen. (as)

