Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen geparkten Pkw gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 29.02.2020, 17.00 Uhr bis Montag, 02.03.2020, 06.15 Uhr kam es in der Johannesstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem geparkten roten Pkw Honda. Der Honda war zum Unfallzeitpunkt in Fahrtrichtung Gayerstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Zu den Umständen des Unfalls und dem Verursacherfahrzeug liegen keine Erkenntnisse vor. Wer wurde in diesem Zusammenhang Zeuge eines Unfalls in der Johannesstraße oder erlangte auf andere Art Kenntnis von einem Unfall? Wer kann Angaben zum Verursacherfahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0054110/2020 entgegen. (as)

