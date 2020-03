Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer fährt gegen Pkw und flüchtet - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Am Freitag, 06.03.2020, bog gegen 08.15 Uhr eine 48-jährige Skoda-Fahrerin in der Gartenstraße auf ein Grundstück ab. Um das Grundstück befahren zu können, musste die Fahrerin einen rechtsseitigen Gehweg überqueren und an einer Schranke anhalten. Nachdem die Fahrerin vor der Schranke zum Stehen kam, fuhr ein Radfahrer plötzlich gegen den Skoda. Der unbekannte Radfahrer flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden am Pkw zu kümmern. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - mittelgroß - normale, unauffällige Gestalt - dunkler Teint - lila-violettes Fahrrad

Wer konnte den Unfall beobachten und kann weitere Angaben zum Radfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0058406/2020 entgegen. (as)

