Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Straßenlaterne rangiert

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Nachmittag stieß ein 24-jähriger Transporter-Fahrer beim Rückwärtsfahren in der Lindenstraße gegen eine Straßenlaterne. Ein Teil der Laterne brach ab und fiel auf die Straße. Personen wurden nicht verletzt. An der Straßenlaterne entstand ein Schaden von 3000 Euro. (as)

