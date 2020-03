Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit geparkten Pkw kollidiert - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am Mittwochmorgen befuhr ein 60-jähriger BMW-Fahrer die Emminghausstraße. Nachdem er die Kreuzung zur Gadollastraße geradeaus überquert hatte, stieß er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel zusammen. Durch die Wucht das Aufpralls wurde der Opel auf einen ebenfalls geparkten Pkw VW aufgeschoben. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) mit Angabe der Bezugsnummer 0062134/2020 zu melden. (as)

