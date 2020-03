Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat zerstört - Zeugenaufruf

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In einem noch nicht näher bestimmbaren Zeitraum vor Dienstag, 10.03.2020, wurde in der Ortsstraße ein Zigarettenautomat zerstört. Ein unbekannter Gegenstand wurde in das Warenausgabefach gelegt und gezündet. Geöffnet werden konnte der Automat dadurch nicht. Der Sachschaden am nicht mehr funktionstüchtigen Automat beträgt mehrere tausend Euro. Wer konnte in diesem Zusammenhang am vergangenen Dienstag und den Tagen davor verdächtige Wahrnehmungen machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0062493/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell