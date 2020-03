Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schneidbrett entzündet sich auf heißer Herdplatte

Ilmenau (ots)

Feuerwehr und Polizei kamen gestern gegen 12.00 Uhr in einem Wohnblock in der Geschwister-Scholl-Straße zum Einsatz. Gemeldet wurde ein Wohnungsbrand, der sich glücklicherweise nicht bestätigte. Eine Wohnungsinhaberin ließ beim Kochen versehentlich ein Schneidbrett auf einer eingeschalteten Herdplatte liegen. Das Kunststoffbrett begann zu schmelzen und geriet in Brand. Die Wohnungsinhaberin löschte die Flammen auf dem Herd und verständigte sofort die Feuerwehr. Nach einem Durchlüften konnte die unverletzte Dame zurück in die Wohnung. Es entstand ein geringer Sachschaden. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell