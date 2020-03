Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Mittwoch befuhr ein 72-jähriger Renault-Fahrer die B 250 von Creuzburg kommend in Richtung Schnellmannshausen. In einer Rechtskurve kam der Pkw aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich um kam auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und dessen 69-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. (as)

