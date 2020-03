Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Außenspiegel abgefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am Dienstag, 10.03.2020, befuhr ein 50-jähriger VW-Fahrer gegen 15.30 Uhr die B 88 in Richtung Seebach. Im Bereich der Zufahrt zum Scharfenberg kam ihm auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegen. Der VW-Fahrer fuhr an den äußerst rechten Fahrbahnrand und bremste bis zum Stillstand ab, um eine Kollision zu vermeiden. Dennoch kam es zu einer leichten seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw. Der linke Außenspiegel am VW wurde beschädigt. Der entgegenkommende Pkw setzte nach der Kollision seine Fahrt pflichtwidrig in Richtung Thal fort. Bei dem entgegenkommenden Pkw handelte es sich um einen blauen Skoda unbekannten Typs. Hinter dem Skoda befanden sich weitere Fahrzeuge. Deren Fahrzeugführer kommen als Unfallzeugen in Betracht und werden gebeten, sich mit der Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter Angabe der Bezugsnummer 0061451/2020 in Verbindung zu setzen. (as)

