Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Fahrten unter Drogeneinfluss

Landkreis Gotha (ots)

Durch die Einsatzunterstützung der LPI Gotha fanden gestern umfangreiche Verkehrskontrollen statt. In diesem Zusammenhang wurden drei Fahrten unter Drogeneinfluss festgestellt. Gegen 14.30 Uhr wurde in Gräfentonna ein 31-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Dessen Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Ein gleiches Ergebnis ergab der Test einer 33-jährigen Opel-Fahrerin. Sie wurde zwei Stunden später im Stadtgebiet Gotha für eine Verkehrskontrolle angehalten. Der Drogentest eines 34-jährigen Audi-Fahrers gegen 18.00 Uhr in Waltershausen erbrachte ein positives Ergebnis hinsichtlich Methamphetamin. In allen drei Fällen wurden zu Beweiszwecken Blutentnahmen angeordnet und Bußgeldverfahren eingeleitet. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell