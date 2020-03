Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Eisenach (ots)

Eine starke Rauchentwicklung in einem Wohnblock im Palmental löste am Dienstagabend einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Schnell stellte sich heraus, dass die Ursache kein Feuer war. Ein Wohnungsinhaber schaltete den Herd nicht aus, als er sich schlafen legte. Ein Topf mit Essen verursachte kurz darauf die Rauchentwicklung. Personen wurden nicht verletzt, Sachschäden entstanden nicht. (as)

