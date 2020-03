Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgänger beschädigt Pkw - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Ein VW-Fahrer bog am Dienstagnachmittag gegen 14.00 Uhr von der Heinrich-Hertz-Straße in die Otto-Hahn-Straße ab. Dabei wich er zwei Fußgängern aus. Ein Fußgänger schlug dabei mit einem Schirm auf den Pkw. Als der Fahrer ihn darauf ansprach, schlug dieser Fußgänger einen Außenspiegel am VW ab. Am Pkw entstanden Schäden in Höhe von 500 Euro. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - scheinbares Alter 35 Jahre - 160 bis 165 cm groß - dunkelblonde Haare, Vollbart - blaue Jeans, dunkelbeige Jacke, burgunderrote Strickmütze mit gleichfarbigen Schirm - Rucksack mit grau-schwarzem Schachbrettmuster

Wer konnte den Vorfall beobachten und kann kann weitere Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0061441/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell