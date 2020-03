Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rechtsfahrgebot nicht eingehalten

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Ilmenauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 78-jähriger Opel-Fahrer, der aus Richtung Hohe Tanne in Richtung Ortszentrum fuhr, verstieß offensichtlich gegen das Rechtsfahrgebot. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw Seat kam. Dessen 44-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Pkw entstanden Unfallschäden. (as)

