Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Spielothek - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Eine Spielothek in der Dr.-Troch-Straße wurde am Dienstag, 10.03.2020, zwischen 02.00 Uhr und 07.05 Uhr Ziel eines Einbruchs. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Blechverkleidung eines Schrägdaches und gelangten ins Innere der Spielothek. Dort wurde erfolglos versucht, einen Geldwechselautomaten aufzuhebeln. Es wurde ein Sachschaden von mehreren tausend Euro hinterlassen. Wer konnte während der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dr.-Troch-Straße wahrnehmen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0060781/2020 entgegen. (as)

