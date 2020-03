Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat zerstört - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 04.03.2020, bis Donnerstag, 10.03.2020, 10.00 Uhr wurde in der Langewiesener Straße ein Zigarettenautomat zerstört. Der oder die unbekannten Täter brachten ein unbekanntes Gasgemisch in den Automaten ein und entzündeten dieses. Der Automat wurde stark beschädigt, er konnte dadurch nicht geöffnet und Beutegut entnommen werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 entgegen. (as)

