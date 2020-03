Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Leitplanke geprallt

Eisenach (ots)

Heute Nachmittag befuhr ein 53-jähriger Skoda-Fahrer die Bundesstraße 19 bei Eisenach in Richtung Wutha-Farnroda. Aus noch unbekannten Gründen kam er im Bereich der Anschlussstelle Eisenach West nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer bleib unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. (as)

