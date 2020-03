Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Parkplatzunfall

Eisenach (ots)

Am Dienstag, 10.03.2020, kam es gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discountmarktes in der Clemdastraße zu einem Verkehrsunfall. Ein heller Transporter beschädigte beim Ausparken einen Pkw Seat und verließ die Unfallstelle pflichtwidrig. Am Seat entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Wer konnte den Unfall beobachten und kann weitere Angaben zum Transporter machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0061143/2020 entgegen. (as)

