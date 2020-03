Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrt unter Drogeneinfluss

Seebergen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Montagvormittag wurde eine 27-jährige Audi-Fahrerin in der Ortslage Seebergen kontrolliert. Nachdem ihr Drogentest ein positives Ergebnis anzeigte, fand man bei ihr eine geringe Menge Amphetamin. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Droge beschlagnahmt. Weiterhin musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. (as)

