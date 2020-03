Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Kantstraße wurden am Montag, 09.03.2020, zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr vier Kellerabteile aufgebrochen. Entwendet wurden eine Bohrmaschine und ein Akkuschrauber, beides der Marke Bosch, im Wert von 400 Euro. An den Kellertüren wurde ein Gesamtschaden von 100 Euro verursacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0060467/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell