Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Keller gestohlen - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Am Montag, 09.03.2020, kam es zwischen 09.15 Uhr und 11.15 Uhr in der Pfortenstraße zum Diebstahl eines schwarzen Herrenrades der Marke Giant. Ein unbekannter Täter gelangte in den unverschlossenen Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses und durchtrennte das Schloss, mit dem das Fahrrad gesichert war. Hinweise zum Täter und zum Verbleib der Beute nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0060341/2020 entgegen. (as)

