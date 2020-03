Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Unbekannte gelangten vermutlich über ein Baugerüst in den Neubau eines Mehrzweckgebäudes in der Karolinenstraße. Dort demontierten und entwendeten der oder die unbekannten Täter das Bedienteil eines Baukrans. Als Tatzeit kommt Freitag, 06.03.2020, 14.30 Uhr bis Montag, 09.03.2020, 07.30 Uhr in Betracht. Wer konnte in dieser Zeit in der Karolinenstraße verdächtige Personen oder Geräusche wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen. (as)

