Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher festgenommen

Eisenach (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Georgenstraße. Durch einen Zeugenhinweis wurde bekannt, dass ein Täter vermutlich an der Gebäuderückseite in die Gaststätte eingedrungen ist. Bei der sofortigen Fahndung konnte der 40-jährige Täter in Tatortnähe ergriffen und vorläufig festgenommen werden. Bei sich hatte er die Beute, mehrere Flaschen Bier und Lebensmittel. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. (as)

