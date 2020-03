Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche zu Gaststätteneinbruch

Arnstadt (ots)

In eine Gaststätte in der Ichtershäuser Straße kam es in der Nacht von Sonntag, 09.03.2020, auf Montag zu einem Einbruch. Es wurde ein Fenster aufgehebelt und Spirituosen, Kleingeld und Gutscheine im Wert von 90 Euro gestohlen. Der Sachschaden am Fenster beträgt etwa 900 Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0059579/2020 entgegen genommen. (as)

