Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Blumenkübel gestohlen - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Ein Unbekannter entwendete von einem nicht umzäunten Vorgarten in der Straße " An der Leite" drei Blumenkübel im Wert von 390 Euro. Der Diebstahl ereignete sich von Freitag, 06.03.2020, 18.30 Uhr bis Samstag, 07.03.2020, 09.00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0058680/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell