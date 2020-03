Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von Straße abgekommen

Lauchröden (Wartburgkreis) (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag fuhr ein 66-jähriger BMW-Fahrer die Kreisstraße von Lauchröden nach Sallmannshausen. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw wurde stark beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (as)

