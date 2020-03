Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Auffahrunfall verletzt

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag befuhr eine 53-jährige Daimler-Fahrerin die Gartenstraße in Richtung Hersdorfplatz. An der ampelgeregelten Kreuzung nahm sie eine bei Rotlicht anhaltende 48-jährige Citroen-Fahrerin zu spät wahr und fuhr auf. Die Citroen-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in noch nicht bekannter Höhe. (as)

