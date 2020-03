Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgloser Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Von Samstag, 07.03.2020, 17.45 Uhr bis Sonntag, 08.03.2020, 20.00 Uhr wurde versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oppenheimstraße einzubrechen. Die Wohnungstür hielt dem Einbruchsversucht stand, wurde dabei jedoch beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0059341/2020 entgegen. (as)

