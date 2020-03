Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertige Antenne von Landmaschine gestohlen - Zeugen gesucht

Haina (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Samstag, 07.03.2020, auf den folgenden Sonntag kam es zu einem Einbruch auf einem Betriebsgelände in der Friedrichswerther Straße. Der oder die unbekannten Täter gelangten über einen Zaun zum Garagenkomplex. Dort wurden zwei Türen gewaltsam geöffnet und von einem Mähdrescher eine GPS-Antenne entwendet. Die Antenne hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Der hinterlassene Sachschäden beträgt über 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0058860/2020 entgegen. (as)

