Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vandalismus am Pkw - Zeugen gesucht!

Stadtilm, Ilm-Kreis (ots)

Im Zeitraum vom 06.03.2020, 14:00 Uhr bis 07.03.2020, 13:00 Uhr fiel ein orangefarbener Pkw Dacia Duster dem Vandalismus zum Opfer. Das Fahrzeug, welches durch den Eigentümer in der Oberen Marktstraße abgeparkt wurde, musste Bekanntschaft mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich dem Schlüssel, eines unbekannten Täters machen. Dieser zerkratzte den Lack an der hinteren linken Seite des Fahrzeuges, so dass dabei ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677/601-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 58829/20 entgegen. (cl)

