Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: dumm gelaufen

Gotha (ots)

Am Sonntag gegen 00:50 Uhr meldet sich der Sicherheitsdienst einer Musikveranstaltung in der Stadthalle Gotha. Er gab an, das zwei Personen in der Herrentoilette mit Drogen gehandelt haben sollen. Mit Eintreffen der Beamten stellte sich die Situation etwas anders dar. Die beiden 39- und 33jährigen Männer handelten augenscheinlich nicht mit Drogen sondern konsumierte selbige. Vor Ort konnte ein Tütchen mit vermutlichen Drogen sichergestellt werden. Es wurde Anzeige erstattet. (as)

