Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnhaus - Zeugen gesucht

Geraberg, Ilm-Kreis (ots)

Vergangene Nacht verschaffte sich in der Arnstädter Straße ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin Zutritt zu einem Wohnhaus und stahl nach bisherigen Erkenntnissen eine Packung Eis und eine Fernbedienung. In Tatortnähe wurden Gegenstände aufgefunden, die vermutlich der unbekannte Täter/die unbekannte Täterin zurückgelassen hatte. Ihre Zeugenhinweise richten Sie bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 0059074/2020. (aha)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell