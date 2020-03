Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kupferrohr gestohlen - Zeugen gesucht

Dornheim, Ilm-Kreis (ots)

Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, wurde die Polizei über den Diebstahl von insgesamt 12 Metern Kupferrohr aus dem Kirchenhof in der Hauptstraße informiert. An insgesamt drei Stellen demontierten unbekannte Täter die Fallrohre. Ein viertes Fallrohr beschädigten sie beim Versuch der Demontage. Ihre Zeugenhinweise richten Sie bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 0058876/2020. (aha)

