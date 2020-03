Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung in der Stadtbrauerei

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Zwei Männer am Alter von 27 und 33 Jahren gerieten vergangene Nacht bei einer Veranstaltung aus bislang ungeklärten Gründen in Streit. Dieser mündete letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung und die Polizei wurde verständigt. Beide Männer trugen leichte Verletzungen davon. Zudem waren sie alkoholisiert. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (aha)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell