Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gaststättenlokal - Zeugen gesucht

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Freitagmorgen, gegen 04:30 Uhr, verschaffte sich in der Straße Unterm Markt ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin gewaltsam Zutritt zu einem Lokal und stahl Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Ihre Zeugenhinweise richten Sie bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 0057985/2020. (aha)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell