Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baustellencontainer umgefahren und geflüchtet

Plaue, Ilm-Kreis (ots)

In der Nacht zu Samstag, den 07.03.2020, kurz vor Mitternacht, stieß auf der L 3004 zwischen Plaue und Neusiß ein blauer Pkw Mazda gegen einen Container in der Baustelle, so dass dieser umkippte und in den Graben rutschte. Der Fahrer des Mazda flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen informierten die Polizei. Diese ermittelte kurz darauf zwei 33 Jahre alte Männer, die zum Unfallzeitpunkt den Pkw genutzt hatten, darunter auch der Halter des Pkw. Beide waren alkoholisiert, weshalb bei beiden Blutentnahmen veranlasst wurden. Gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet. Der Mazda wurde zu Beweiszwecken sichergestellt. (aha)

