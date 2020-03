Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeug von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

In der Nacht zu vergangenem Freitag, zwischen 17:00 Uhr und 05:30 Uhr, betrat ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin das Baustellengelände an der Schwimmhalle in der Karl-Liebknecht-Straße und stahl aus einem Lagerraum Werkezuge im Gesamtwert von cirka 2000 Euro, darunter ein Schlagbohrschrauber des Herstellers BTI, eine Werkzeugkiste des Herstellers Parrat, ein Brenner der Marke Roxxy sowie weiteres Werkzeug zur Verwendung in der Kältetechnik. Ihre Zeugenhinweise richten Sie bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 0058314/2020. (aha)

