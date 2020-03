Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: weitere 5 Keller hatten ungebetenen Besuch

Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Gotha, Leinefelder Straße insgesamt 5 Keller aufgebrochen. Ob hier was entwendet wurde muss noch geprüft und ermittelt werden. Vor Ort wurden 5 Schlösser mitgenommen. Der Schaden wird mit 50,- Euro beziffert. Angaben zum Sachvarhalt können unter der Bezugsnummer 0058668/2020 gemacht werden. (as)

